Уфимская «Агидель» вырвала победу у СКИФа Фото: Дмитрий Слезин Уфимская «Агидель» вырвала победу у СКИФа Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 22 дек 2016. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Уфимская «Агидель» с трудом обыграла СКИФ в первом домашнем матче в рамках чемпионата Женской хоккейной лиги. Лишь за десять секунд до окончания основного времени матча Анна Щукина сравняла счет — 2:2.

В овертайме Ольга Сосина слаломным проходом оказалась у ворот гостей и принесла победу Уфе — 3:2.

Второй домашний матч состоится 22 декабря. Начало в 18.30.