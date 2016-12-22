Популярный певец Радик Юльякшин поддержал флешмоб ГИБДД Фото: соцсети



Популярный певец Радик Юльякшин поддержал флешмоб ГИБДД Фото: соцсети

УФА, 22 дек 2016. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Популярный певец Радик Юльякшин (псевдоним Elvin Grey) поддержал флешмоб ГИБДД. Он сфотографировался с плакатом «Нас всех ждут дома! Соблюдайте правила движения!» и выложил снимок в соцсети.

Поп-исполнитель перед своим концертом побывал в гостях у Динара Гильмутдинова. Снимки в рабочем кабинете главного госавтоинспектора республики были опубликованы на личных страницах в соцсетях. Накануне концерт Радика Юльякшина прошел в уфимском Дворце молодежи с аншлагом.

Фотопроект ГИБДД «Известные люди за безопасность дорожного движения» стартовал в конце ноября в Москве. В декабре эстафету приняли Подмосковье, Ставропольский край и Башкортостан. В Башкортостане акцию поддержали популярные артисты Лилия Биктимирова, Фадис Ганиев, Айдар Галимов, Хания Фархи, Анвар Нургалиев, Рустам Галиев, солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков и трехкратный чемпион мира биатлонист Максим Чудов.