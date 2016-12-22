БК «Уфимец» последним броском вырвал победу у барнаульцев Фото: БК «Уфимец»
БК «Уфимец» последним броском вырвал победу у барнаульцев
БК «Уфимец» последним броском вырвал победу у барнаульцев Фото: БК «Уфимец»
УФА, 22 дек 2016. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
БК «Уфимец» вырвал победу у очередного соперника по чемпионату мужской Суперлиги-3.
Уфимцы дома встречались с барнаульским «АлтайБаскетом» и вели в счете с комфортным преимуществом перед заключительной четвертью. Но гости догнали и обогнали хозяев в последнем отрезке. Только последний бросок решил исход встречи — 64:63, победа «Уфимца».
Повторный поединок состоится 22 декабря.