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22 декабря Четверг

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Глава Башкортостана сможет управлять коммерческими и некоммерческими организациями

ПОЛИТИКА

Глава Башкортостана сможет управлять коммерческими и некоммерческими организациями Фото: ИА "Башинформ"

Глава Башкортостана сможет управлять коммерческими и некоммерческими организациями Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 22 дек 2016. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/.

В Закон республики о Главе Башкортостана вносятся изменения. Поправки были приняты в первом чтении 22 декабря на завершающем в осенней сессии заседании Госсобрания РБ.

Изменениями предлагается дополнить действующую редакцию Закона нормой, предусматривающей установление возможности участия Главы республики в управлении хозяйствующим субъектом по собственной инициативе, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством. Хозяйствующими субъектами являются коммерческие и некоммерческие организации, осуществляющие деятельность, приносящую им доход.

Теги: Глава РБ,законодательство,Госсобрание РБ
 
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