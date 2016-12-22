Глава Башкортостана сможет управлять коммерческими и некоммерческими организациями Фото: ИА "Башинформ" Глава Башкортостана сможет управлять коммерческими и некоммерческими организациями Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 22 дек 2016. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/.

В Закон республики о Главе Башкортостана вносятся изменения. Поправки были приняты в первом чтении 22 декабря на завершающем в осенней сессии заседании Госсобрания РБ.

Изменениями предлагается дополнить действующую редакцию Закона нормой, предусматривающей установление возможности участия Главы республики в управлении хозяйствующим субъектом по собственной инициативе, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством. Хозяйствующими субъектами являются коммерческие и некоммерческие организации, осуществляющие деятельность, приносящую им доход.