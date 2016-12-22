Нефтекамский «Торос» разгромил ТХК Фото: ХК «Торос» Нефтекамский «Торос» разгромил ТХК Фото: ХК «Торос»

УФА, 22 дек 2016. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Нефтекамский «Торос» разгромил на своем льду ТХК (Тверь) в домашнем матче чемпионата Высшей хоккейной лиги. Лишь в первом периоде была равная борьба — 1:1. Два последующих отрезка хозяева выиграли с одинаковым счетом 4:1. Итоговый результат — 9:3.

«Торос» набрал 58 очков и находится на девятом месте в турнирной таблице.

Следующая игра — 23 декабря дома против воскресенского «Химика».