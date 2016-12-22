Совет ректоров Башкирии назвал развитие электронного образования одной из главных задач на 2017 год Фото: пресс-служба Аппарата ГФИ по РБ
Совет ректоров Башкирии назвал развитие электронного образования одной из главных задач на 2017 год
Совет ректоров Башкирии назвал развитие электронного образования одной из главных задач на 2017 год Фото: пресс-служба Аппарата ГФИ по РБ
УФА, 22 дек 2016. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/.
В Уфе 21 декабря состоялся Совет ректоров вузов Башкортостана. В заседании принял участие Главный федеральный инспектор по республике Михаил Закомалдин. На обсуждение вопросов были приглашены заместитель Премьер-министра Правительства РБ Салават Сагитов, министр образования региона Гульназ Шафикова и другие официальные лица.
Совет ректоров определил основные приоритеты в работе на будущий год. Среди главных задач — развитие электронного образования. Председатель Совета Раиль Асадуллин отметил, что «в 2017 году ректорский корпус консолидирует свои возможности и усилит работу в данном направлении, чтобы электронное образование стало для жителей республики еще одной реальной возможностью получить знания».
Как сообщает пресс-служба Главного федерального инспектора по РБ, одной из ключевых тем встречи стало участие студентов региона в окружных проектах Приволжья. В своем выступлении Михаил Закомалдин подчеркнул, что благодаря поддержке вузов молодежь показывает хорошие результаты в интеллектуальных и спортивных соревнованиях федерального масштаба. В копилке побед — призовые места в Интеллектуальной олимпиаде, спортивно-туристском лагере «Туриада» и других проектах Приволжского федерального округа.
«Однако позиции региона в молодежном международном форуме «iВолга» в последний год заметно ослабли», — выступил с критикой Михаил Закомалдин. Он призвал ректоров уделить более пристальное внимание отбору участников и тех научных разработок, которые студенты представляют на «iВолге». Главный федеральный инспектор также подвел итоги работы Малой академии государственного управления, которая работает в Башкортостане под патронажем приволжского полпреда Михаила Бабича.