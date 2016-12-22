Совет ректоров Башкирии назвал развитие электронного образования одной из главных задач на 2017 год Фото: пресс-служба Аппарата ГФИ по РБ Совет ректоров Башкирии назвал развитие электронного образования одной из главных задач на 2017 год Фото: пресс-служба Аппарата ГФИ по РБ

УФА, 22 дек 2016. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/.

В Уфе 21 декабря состоялся Совет ректоров вузов Башкортостана. В заседании принял участие Главный федеральный инспектор по республике Михаил Закомалдин. На обсуждение вопросов были приглашены заместитель Премьер-министра Правительства РБ Салават Сагитов, министр образования региона Гульназ Шафикова и другие официальные лица.

Совет ректоров определил основные приоритеты в работе на будущий год. Среди главных задач — развитие электронного образования. Председатель Совета Раиль Асадуллин отметил, что «в 2017 году ректорский корпус консолидирует свои возможности и усилит работу в данном направлении, чтобы электронное образование стало для жителей республики еще одной реальной возможностью получить знания».

Как сообщает пресс-служба Главного федерального инспектора по РБ, одной из ключевых тем встречи стало участие студентов региона в окружных проектах Приволжья. В своем выступлении Михаил Закомалдин подчеркнул, что благодаря поддержке вузов молодежь показывает хорошие результаты в интеллектуальных и спортивных соревнованиях федерального масштаба. В копилке побед — призовые места в Интеллектуальной олимпиаде, спортивно-туристском лагере «Туриада» и других проектах Приволжского федерального округа.

«Однако позиции региона в молодежном международном форуме «iВолга» в последний год заметно ослабли», — выступил с критикой Михаил Закомалдин. Он призвал ректоров уделить более пристальное внимание отбору участников и тех научных разработок, которые студенты представляют на «iВолге». Главный федеральный инспектор также подвел итоги работы Малой академии государственного управления, которая работает в Башкортостане под патронажем приволжского полпреда Михаила Бабича.