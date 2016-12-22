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22 декабря Четверг

Уфа   °

Башкирский театр оперы и балета подготовил новогоднюю программу

КУЛЬТУРА

УФА, 22 дек 2016. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Башкирский государственный театр оперы и балета подготовил для уфимцев и гостей города новогоднюю программу.

По традиции состоится несколько показов спектакля «Щелкунчик» П. Чайковского. Утренние спектакли запланированы 25 и 31 декабря, а также 4 и 8 января, им предшествует праздничная ёлка. В этом году балетный парад посвящен 90-летию народного артиста СССР Юрия Григоровича, поставившего в уфимском театре семь спектаклей.

Самых маленьких зрителей ждут на мюзиклах «Бременские музыканты» Г. Гладкова 3 января и «День рождения кота Леопольда» Б. Савельева 6 января. Музыкальная сказка «Хрустальная туфелька, или Сказка о Золушке» А. Спадавеккиа будет показана 5 января.

Оперетта «Сильва» И. Кальмана 5 января, балет-феерия «Золушка» С. Прокофьева 6 января и балет «Лебединое озеро» П. Чайковского 10 января украсят праздничные вечера поклонников музыкального искусства. Завершится новогодняя программа 13 января 2017 года гала-концертом «Старый Новый год», в котором прозвучат новогодние шлягеры из опер, оперетт и балетов, а также хиты в исполнении ведущих солистов оперной и балетной трупп, хора и симфонического оркестра театра.

Теги: оперы и балета
 
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