В Башкирии пожилая женщина убила сожителя поленом Фото: Олег Яровиков В Башкирии пожилая женщина убила сожителя поленом Фото: Олег Яровиков

УФА, 22 дек 2016. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

57-летняя жительница Мишкинского района, поссорившись со своим сожителем, нанесла ему множество ударов поленом в область головы. От повреждений потерпевший скончался. Чтобы скрыть следы преступления, женщина завернула труп в покрывало и отнесла его в хозяйственную постройку во дворе. В полицию она явилась с повинной и впоследствии полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном.

Бирский межрайонный суд назначил ей наказание в виде шести лет лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил, уточнили в Верховном суде Башкортостана.