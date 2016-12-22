Рустэм Хамитов вручил государственные награды республики олимпийцам и паралимпийцам Башкортостана Фото: Олег Яровиков

















Рустэм Хамитов вручил государственные награды республики олимпийцам и паралимпийцам Башкортостана Фото: Олег Яровиков

УФА, 22 дек 2016. /ИА «Башинформ», Александр Смирнов/.

22 декабря в Уфе Глава Башкортостана Рустэм Хамитов вручил государственные награды Республики Башкортостан участникам XXXI летних Олимпийских игр и открытых Всероссийских спортивных соревнований по видам спорта, включённым в программу XV Паралимпийских летних игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Орденами, почётными грамотами и благодарственными письмами отмечены достижения 33 спортсменов и тренеров региона.

– Сегодня в этом зале – наши выдающиеся спортсмены, люди, которые принесли нашей стране, республике не только ордена, но и славу. Вы – настоящая гордость отечественного спорта! – сказал Рустэм Хамитов. – Надеюсь, что победы наших спортсменов позволят нам ещё не раз встретиться в том числе и в этом зале. Мы, Правительство республики, властные структуры, безусловно, будем делать всё для того, чтобы спорт, спортивные достижения у нас множились.

Глава республики поделился планами по строительству и реконструкции новых спортивных объектов. Так, на этой неделе в Чекмагушевском районе откроется ледовая арена, а в Буздякском районе – начнёт работу новый физкультурно-оздоровительный комплекс. В 2017 году будет завершена первая очередь нового спортивного комплекса в Уфе на улице Камышлинской в Затоне. Полностью объект, который будет включать несколько бассейнов, планируется сдать в 2018 году. Достигнута договорённость с Федерацией фехтования России о строительстве в Уфе центра по этому виду спорта на условиях софинансирования. В рамках подготовки к 100-летию республики будут модернизированы и построены стадионы в Мелеузе, Нефтекамске, Туймазах, других муниципалитетах.

– Мы расширяем список объектов. Буквально месяц назад мы подписали соглашение с одной крупной корпорацией о строительстве ещё одного большого комплекса, включающего в себя зал, манеж, бассейны, – сообщил руководитель региона. – Вообще, у нас на сегодняшний день считанное количество муниципалитетов не имеет хороших физкультурно-оздоровительных комплексов. Думаю, в течение 2017-2018 годов мы эту программу завершим. В каждом муниципалитете будет бассейн, хороший спортивный зал, возможности для занятия спортом и физической культурой.

Рустэм Хамитов пригласил олимпийцев и паралимпийцев в качестве почётных гостей принять участие в Летних Международных детских играх, которые пройдут в Уфе в 2019 году.

Глава Башкортостана подчеркнул, что спорт должен быть чистым.

– Всем очевидно и понятно, что сегодня борьба со стимулирующими препаратами, допингами вышла на новый уровень. Наш принцип – побеждать честно. Победа, добытая любой ценой – это уже не победа, она сродни неправильному подходу, – сказал Рустэм Хамитов. – Давайте договоримся: будем работать честно. Понимаем, что у вас сложная, ответственная миссия. На вас смотрит страна, мир, не говоря о республике. Мы вас, спортсменов и тренеров, ставим в пример как людей, которые добиваются порой замечательных результатов.

Один из награждённых, спортсмен-инструктор уфимской школы олимпийского резерва № 7 Андрей Коптев выразил благодарность Главе республики за поддержку спортсменов-паралимпийцев.

– От лица всех паралимпийцев хочу сказать вам огромное спасибо за оказанную поддержку и внимание в столь трудное для нас время, – сказал он. – Мы, в свою очередь, обещаем, что к 2020 году постараемся подготовиться так, чтобы российские паралимпийцы были самыми сильными в мире.