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22 декабря Четверг

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В электричках Башкирии появились стойки для зарядки гаджетов

ОБЩЕСТВО

В электричках Башкирии появились стойки для зарядки гаджетов Фото: Олег Яровиков

В электричках Башкирии появились стойки для зарядки гаджетов Фото: Олег Яровиков

УФА, 22 дек 2016. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В двух вагонах электропоезда «Муса Гареев» Башкортостанской пригородной пассажирской компании появились специальные стойки для зарядки гаджетов. Как сообщает пресс-служба БППК, теперь пассажиры могут зарядить свои телефоны, планшетные компьютеры, плееры и другие электронные приспособления.

Устройства появились благодаря настойчивым просьбам студентов и школьников. В планах БППК установить стойки, а также телевизионную аппаратуру и Wi-Fi в других поездах компании.

Теги: БППК,электрички
 
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