В электричках Башкирии появились стойки для зарядки гаджетов Фото: Олег Яровиков В электричках Башкирии появились стойки для зарядки гаджетов Фото: Олег Яровиков

УФА, 22 дек 2016. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В двух вагонах электропоезда «Муса Гареев» Башкортостанской пригородной пассажирской компании появились специальные стойки для зарядки гаджетов. Как сообщает пресс-служба БППК, теперь пассажиры могут зарядить свои телефоны, планшетные компьютеры, плееры и другие электронные приспособления.

Устройства появились благодаря настойчивым просьбам студентов и школьников. В планах БППК установить стойки, а также телевизионную аппаратуру и Wi-Fi в других поездах компании.