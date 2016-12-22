Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.10 ↓

EUR 63.60 ↑

22 декабря Четверг

Уфа   °

В Израиле опубликован эпос «Урал батыр» на иврите

КУЛЬТУРА

В Израиле опубликован эпос «Урал батыр» на иврите

Фото: соцсети

В Израиле опубликован эпос «Урал батыр» на иврите

Фото: соцсети

УФА, 22 дек 2016. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Израиле опубликована книга «Урал батыр». Об этом сообщили в Исполкоме Всемирного Курултая башкир. Это прозаический перевод башкирского народного эпоса на иврит. Издание, дополненное собственными иллюстрациями, подготовил наш земляк Равиль Садыков.

«Над переводом «Урал батыра» я работал в течение четырех лет. Не скажу, что работа была легкой — были и трудности, но радует то, что книга увидела свет и официально продается в крупнейших израильских книжных магазинах, а также через интернет, — рассказывает Равиль Садыков. — В Израиле плохо знакомы с башкирами. Я надеюсь, что благодаря этой книге теперь они будут знать о нашем народе больше. Текст написан доступным языком, но я максимально старался придерживаться оригинала».

По его словам, книга «Урал батыр» прошла сертификацию в институте языка на соответствие литературным нормам иврита. Теперь литератор работает над переводом на иврит башкирских народных сказок, которые также надеется опубликовать в Израиле.

Равиль Садыков родился в Уфе, окончил школу №20. Отец Ахметшариф родом из Нуримановского района, фронтовик, мама Махмуда — известный в республике археолог. Равиль Садыков с 1992 года проживает с семьей в Иерусалиме. Пишет рассказы и статьи, принимает участие в организации сабантуев и событий, связанных с национальными обычаями башкир и татар.

Теги: башкирский эпос,книгоиздание
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть