В Башкирии более 120 школьников получили «незачет» за итоговое сочинение Фото: Андрей Старостин
В Башкирии более 120 школьников получили «незачет» за итоговое сочинение
В Башкирии более 120 школьников получили «незачет» за итоговое сочинение Фото: Андрей Старостин
УФА, 22 дек 2016. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
В Башкортостане Министерство образования подвело итоги написания итогового сочинения. 7 декабря 18 476 выпускников республики писали сочинение, 312 человек выбрали изложение.
Работы проверяли и оценивали муниципальные экспертные комиссии. По результатам экзамена свыше 99 процентов учащихся получили «зачет», не зачтены работы у 0,68 процента.