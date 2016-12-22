В Башкирии был применен новый метод кормления скота - Архив печати Фото: Книжная палата РБ В Башкирии был применен новый метод кормления скота - Архив печати Фото: Книжная палата РБ

УФА, 22 дек 2016. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

В Башкирии начали применять новый метод кормления скота. Об этом сообщает газета «Красная Башкирия» в декабре 1936 года. Как организовать теплые «столовые» для животных и сэкономить средства — в публикации издания. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

«Положение в нынешнем году с кормами ставит вопрос о применении новых методов кормления скота», — сообщает издание. Для того чтобы уменьшить потери кормов, специалисты предлагают «давать корм только с весу, в свежеприготовленном виде, строго соблюдая ветеринарно-профилактические меры». Всего этого можно достичь путем устройства теплых «столовых» для скота, говорится в публикации.

Газета рассказывает об организации такой «столовой» в колхозе «Броневик» Уфимского района. «Мы приспособили свободное сквозное овощехранилище. В одной стороне его устроили кухню — вырытое в земле вместилище, выложенное красным кирпичом, для запарки кормов, рядом чаны для дрожжевания кормов и известкования. Здесь же установлен металлический кормозапарник для кипячения воды», — сообщил подробности нововведения зоотехник Уфимского района Н. В. Трофимов. В помещении поддерживалась комфортная температура, необходимая для подготовки кормовой массы и теплой воды.

По мнению специалистов, такая «столовая» давала возможность сократить обслуживающий персонал, который требовался бы для подтаскивания и раздачи корма. Также была экономия в строительном материале, необходимом для кормушек и стойл. Большим плюсом являлось и то, что подобные столовые для скота можно было «устроить в бывших полутеплых и в примитивных помещениях», отмечается в газете.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.