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22 декабря Четверг

Уфа   °

В Башкирии наградили лучших парламентских журналистов

ПОЛИТИКА

УФА, 22 дек 2016. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане 22 декабря состоялось награждение победителей конкурса среди журналистов на лучший материал по парламентской тематике. Председатель Госсобрания республики Константин Толкачёв вручил призерам Благодарственные письма и ценные подарки.

Оргкомитет конкурса рассмотрел 162 авторские работы в трех номинациях. По итогам отбора в номинации «Печатные средства массовой информации» лучшими стали представитель газеты «Кызыл тан» Фанус Хабибуллин и авторский коллектив газеты «Комсомольская правда-Уфа». Корреспондент телеканала «Россия-Башкортостан» Светлана Маркина победила в номинации «Телевидение, радио». Среди сетевых изданий награждены два представителя агентства «Башинформ» — фотограф Олег Яровиков и специальный корреспондент Арина Рахимкулова, занявшая первое место.

Теги: награды,Госсобрание РБ,СМИ
 
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