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23 декабря Пятница

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ФК «Уфа» отдал в «Зенит» вратаря Лунева за 3,5 миллиона евро

СПОРТ

ФК «Уфа» отдал в «Зенит» вратаря Лунева за 3,5 миллиона евро Фото: Дмитрий Слезин

ФК «Уфа» отдал в «Зенит» вратаря Лунева за 3,5 миллиона евро Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 23 дек 2016. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Голкипер «Уфы» Андрей Лунёв стал игроком санкт-петербургского «Зенита», сообщил телеканал «Матч ТВ». Сумма трансфера составила € 3,5 млн. Личные условия контракта Лунёва согласованы.

Тот же источник рассказал, что ФК «Краснодар» предлагал Луневу в 1,5 раза больше, но Андрей выбрал Питер.

Договор 25-летнего голкипера с «Зенитом» рассчитан на четыре с половиной года. Лунёв успешно прошёл медобследование в Санкт-Петербурге. Официально о подписании «Зенит» еще не сообщал.

Теги: футбол,РФПЛ
 
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