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23 декабря Пятница

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Уфимский «Толпар» уступил «Кузнецким медведям» на последней минуте

СПОРТ

Уфимский «Толпар» уступил «Кузнецким медведям» на последней минуте Фото: Дмитрий Слезин

Уфимский «Толпар» уступил «Кузнецким медведям» на последней минуте Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 23 дек 2016. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Уфимский «Толпар» проиграл в Новокузнецке в повторном матче чемпионата Молодежной хоккейной лиги «Кузнецким медведям» — 3:4. Решающий гол уфимцы пропустили за 26 секунд до конца основного времени.

Уфимцы на восьмом месте, но преследователи провели на несколько матчей меньше.

25 декабря «Толпар» сыграет в Новосибирске с «Сибирскими снайперами».

Теги: хоккей,МХЛ
 
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