Ольга Сосина вновь принесла победу уфимской «Агидели» Фото: Дмитрий Слезин Ольга Сосина вновь принесла победу уфимской «Агидели» Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 23 дек 2016. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Накануне уфимская женская команда «Агидель» провела второй домашний матч против нижегородского СКИФа в рамках чемпионата ЖХЛ сезона 2016/17. И на этот раз не хватило 60 минут основного времени. Фанни Гашпарич и Николь Чупкова вывели уфимок вперед, но до конца второго периода счет поменялся еще три раза — 3:2 вели хозяйки.

Нижегородской команде удалось сравнять счет на 48-й минуте, и в игровое время результат не изменился — 3:3.

Понадобились послематчевые буллиты, чтобы выявить победителя. Как и в первом поединке, победу уфимкам принесла Ольга Сосина, на ее счету решающий бросок — 4:3.

Третья игра соперниц, заключительная для «Агидели» в этом году, пройдет 23 декабря, и начнется в 13 часов.