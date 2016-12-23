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23 декабря Пятница

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Уфимский «Салават Юлаев» ждет тяжелая охота на загребских «Медведей»

СПОРТ

Уфимский «Салават Юлаев» ждет тяжелая охота на загребских «Медведей» Фото: Дмитрий Слезин

Уфимский «Салават Юлаев» ждет тяжелая охота на загребских «Медведей» Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 23 дек 2016. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В пятницу, 23 декабря, уфимский «Салават Юлаев» проведет выездной матч в рамках девятого чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В Загребе уфимцы сразятся с «Медвешчаком».

«Медведи» в предыдущем поединке победили «Магнитку» — 6:3.

«Салават» проиграл в Братиславе «Словану» — 1:4.

В первом матче этого сезона в Уфе «Салават Юлаев» проиграл «Медвешчаку» в серии буллитов — 4:5.

Начало сегодняшней встречи в Хорватии в 21 час по московскому времени.

Теги: хоккей,КХЛ
 
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