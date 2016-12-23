Уфимский «Салават Юлаев» ждет тяжелая охота на загребских «Медведей» Фото: Дмитрий Слезин
Уфимский «Салават Юлаев» ждет тяжелая охота на загребских «Медведей»
Уфимский «Салават Юлаев» ждет тяжелая охота на загребских «Медведей» Фото: Дмитрий Слезин
УФА, 23 дек 2016. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
В пятницу, 23 декабря, уфимский «Салават Юлаев» проведет выездной матч в рамках девятого чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В Загребе уфимцы сразятся с «Медвешчаком».
«Медведи» в предыдущем поединке победили «Магнитку» — 6:3.
«Салават» проиграл в Братиславе «Словану» — 1:4.
В первом матче этого сезона в Уфе «Салават Юлаев» проиграл «Медвешчаку» в серии буллитов — 4:5.
Начало сегодняшней встречи в Хорватии в 21 час по московскому времени.