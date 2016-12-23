В Башкирии при сильном пожаре сгорели три человека

УФА, 23 дек 2016. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В одном из жилых домов Бураевского района накануне вечером произошел сильный пожар. Соседи вызвали пожарную службу. Как стало известно, на месте тушения пожара были обнаружены останки трех человек после термического воздействия. Предположительно, это 52-летний хозяин дома, его сожительница и 42-летний гость.

Из наиболее вероятных причин возгорания называются две версии — неосторожное обращение с огнем при курении и самовольное подключение дома к электросети.

В настоящее время проводится доследственная проверка по факту гибели людей во время пожара, сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Башкортостану Светлана Абрамова.