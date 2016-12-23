В Башкирском драмтеатре одним из героев новогоднего представления стал живой петух

УФА, 23 дек 2016. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкирском драматическом театре им. М. Гафури одним из героев новогоднего представления станет символ 2017 года — живой петух. Вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой, пиратами петух по кличке Йорик примет участие в веселом зрелище и хороводе вокруг елки. Как сообщила помощник художественного руководителя театра Зиля Сагадеева, петуха привез из Аургазинского района один из актеров.

Затем детей позовут в Большой зал для просмотра сказки. Приключенческая пиратская история «Море. Остров. Клад» будет представлена на русском языке. Спектакль поставил режиссер Ильсур Казакбаев по пьесе Дамира Салимзянова.

Представления уже начались накануне и будут идти до 30 декабря, затем возобновятся с 3 по 8 января.