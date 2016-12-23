Хоккейная молодежная сборная России в преддверии чемпионата мира-2017 всухую уступила шведам Фото: Дмитрий Слезин Хоккейная молодежная сборная России в преддверии чемпионата мира-2017 всухую уступила шведам Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 23 дек 2016. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Молодежная сборная России по хоккею в рамках подготовки к чемпионату мира-2017 провела заключительный выставочный матч со сверстниками из Швеции. Встреча закончилась победой шведов со счетом 4:0.

В составе россиян в одной тройке сыграли уфимцы Михаил Воробьёв и Кирилл Капризов.

Первый матч на молодежном чемпионате мира-2017 сборная России U20 проведет со сверстниками из Канады 27 декабря. Начало игры — в четыре часа утра по московскому времени.