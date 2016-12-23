В Башкирии депутаты Госдумы разобрали основные положения Послания Владимира Путина Фото: пресс-служба РИК партии «Единая Россия» В Башкирии депутаты Госдумы разобрали основные положения Послания Владимира Путина Фото: пресс-служба РИК партии «Единая Россия»

УФА, 23 дек 2016. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/.

В Уфе депутаты Госдумы от Башкортостана обсудили послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. Законодатели собрались накануне за круглым столом, чтобы рассмотреть основные положения и сформировать для себя направление дальнейшей работы. Встреча прошла в региональном исполкоме «Единой России».

С инициативой проведения мероприятия выступил депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Ильдар Бикбаев.

«Я считаю, что такие обсуждения, где участвует и предпринимательское сообщество, и представители общественных организаций, необходимо регулярно проводить. Ведь таким образом мы разъясняем людям те инициативы, которые рассматривают и принимают депутаты. Сегодня, например, я хотел бы сделать акцент на закреплении на законодательном уровне понятия «самозанятых» граждан», — сказал депутат.

Двухлетние налоговые каникулы для этой категории населения вызвали особо жаркие обсуждения за круглым столом. Как отметил депутат Алексей Изотов, налоговые каникулы на 2017 и 2018 год уже приняты. Теперь за это время, по словам парламентария, необходимо отследить, насколько охотно граждане выходят из тени. Речь идет о тех, кто, например, занимается репетиторством или оказывает услуги няни.

Член комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций Рамзил Ишсарин выступил с докладом о поддержке социально ориентированных НКО и внесении законодательных инициатив, способствующих повышению эффективности их работы.

«Согласно поправкам, предусматривается, что в случае принятия органами госвласти или местного самоуправления решения об оказании некоммерческим организациям — исполнителям общественно полезных услуг финансовой и имущественной помощи, она должна предоставляться сроком не менее чем на два года», — сообщил Рамзил Ишсарин.

Депутат Госдумы Зугура Рахматуллина посвятила выступление теме образования и культуры.

«Мы приняли закон, запрещающий закрывать сельские библиотеки без учета мнения населения. Также под защитой находятся школы. Есть идея сейчас защитить сельские муниципальные клубные учреждения», — сказала она.

Как отметили в региональном отделении партии, обсуждение Послания прошло в рамках региональной недели депутатов в Башкортостане, которая продлится до 29 декабря. В эти дни депутаты проведут прием граждан, встретятся с населением и партийным активом.