В Башкирии в 2016 году восемь частных детсадов получили лицензию Фото: Олег Яровиков В Башкирии в 2016 году восемь частных детсадов получили лицензию Фото: Олег Яровиков

УФА, 23 дек 2016. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане в 2016 году восемь частных детсадов получили лицензию на образовательную деятельность. На сегодняшний день в республике таких ДОУ 25, но темпы их роста несравнимы с теми, что были пару лет назад, отметил начальник Управления по контролю и надзору в сфере образования РБ Айбулат Хажин.

Отвечая на вопрос, почему многие организации остаются «в тени» и не лицензируются, а осуществляют только присмотр и уход за детьми без реализации дошкольных программ, руководитель ведомства назвал несколько причин.

«Если говорить про Уфу и другие крупные города, где складывается наибольшая напряженность с наличием мест в детских садах для детей в возрасте до трех лет, в первую очередь, конечно — это нехватка помещений, которые муниципальные власти могли бы передать таким организациям, и которые бы еще соответствовали всем санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям. Это большая проблема, так как крупные инвесторы не заинтересованы вкладывать в эту сферу деятельности, — пояснил Айбулат Хажин. — Есть проблемы недостаточной информированности о требованиях законодательства среди организаций, планирующих получить лицензию, проблемы финансово-организационного плана.

По словам начальника отдела дошкольного образования Министерства образования РБ Альбины Миннуллиной, республиканские и муниципальные власти всячески поддерживают частные детские сады. Так, ставка арендной платы за пользование муниципальным имуществом для использования помещений под образовательную деятельность по программам дошкольного образования при наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности в Уфе составляет 25 процентов от стоимости аренды. Предоставляются субсидии на организацию образовательного процесса и на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в частных детских садах, имеющих лицензию на образовательную деятельность. К примеру, компенсация затрат на оплату труда — в среднем пять тысяч рублей на одного педагога в месяц, на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек — 500 рублей в год на одного ребенка, а также на предоставление компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми составляет: 20 процентов — на первого ребенка, 50 — на второго, 70 процентов — на третьего и последующего детей.

Эти и многие другие вопросы были разъяснены и обсуждены в ходе круглого стола, прошедшего в Управлении по контролю и надзору в сфере образования РБ. В частности, участники говорили о создании условий для наиболее эффективного функционирования социально ориентированных негосударственных организаций, оказывающих образовательные услуги по программам дошкольного образования. Обсуждалось создание равных условий доступа таких организаций к предоставлению населению РБ образовательных услуг; развитие конкуренции и распространение лучших практик, внедрение инновационных социальных технологий. Также речь шла о развитии эффективных механизмов поддержки деятельности социально ориентированных негосударственных организаций.

Как подчеркнул Айбулат Хажин, руководителям негосударственных образовательных организаций была оказана методическая и информационно-прикладная помощь.

Директор Некоммерческого партнерства негосударственных образовательных организаций «Детство РБ» Олеся Некрасова считает, что прошедший конструктивный диалог с приглашением представителей государственных и муниципальных органов власти был весьма актуален.

«Обсуждались насущные вопросы — получение разрешительных документов для организации деятельности, вопросы имущественных прав, соблюдение требований, предъявляемых Роспотребнадзором, МЧС, вопросы участия в республиканских программах по поддержке малого предпринимательства и субсидирования данных программ. Представители частных детских садов получили ответы на свои вопросы практически из первых уст. Это поможет нам в будущем определиться с дальнейшими шагами в рамках реализации оказания социальных услуг по дошкольному образованию, чтобы выстроить свою работу в правовом русле. Методические материалы, предоставленные Обрнадзором РБ, станут большим подспорьем в организации нашей деятельности».