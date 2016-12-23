В Уфе ушла из жизни народная артистка Башкортостана Гульсум Хабибуллина

УФА, 23 дек 2016. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Музыкальное искусство и культура Башкортостана понесли тяжелую утрату. В Уфе 22 декабря на 74-м году жизни скончалась народная артистка Башкортостана, артистка разговорного жанра Гульсум Хабибуллина. Прощание состоится завтра, 24 декабря, в 11.00 в Доме актера (ул. Пушкина, 94).

Гульсум Инсафовна Хабибуллина родилась 5 марта 1943 года в п. Хантаги Казахской ССР. Окончила Уфимское училище искусств в 1964 году (курс Габдуллы Гилязева). В течение 35 лет, с 1969 до 2004 года, работала в Башкирской государственной филармонии артисткой разговорного жанра эстрады.

Обладая хорошими актерскими данными и большим сценическим обаянием, она выросла в подлинного мастера эстрады и стала одной из самых популярных актрис, работающих в жанре сатиры и юмора.

Артистка создала много разнохарактерных и запоминающихся образов сильных, независимых женщин в интермедиях: «Ир таптым» («Нашла мужа») А.К. Атнабаева; «Кәзә мамығы фирмаһы» («Фирма Козий пух»), «Телохранитель» Д.Х.Б улгаковой; «Президентҡа сығам» («Выйду за президента»), «НЛО», «Кишерләтә» («Оплата морковью»); «Самогонсы Сәмиға» («Самогонщица Самига»), «Реклама», «Клон» М. Салима; «Иларһың да, көлөрһөң дә» («И в шутку, и всерьёз»), «Тартырға бир» («Дай закурить») Н.Ш. Хафизова. Выступала с литературными программами по произведениям А. Атнабаева, А. Игебаева, М. Карима, Н. Наджми, Г.З. Рамазанова. Гастролировала по СССР и России. Имя талантливой артистки Гульсум Хабибуллиной и ее сатирические персонажи были широко популярны в народе.

За большие заслуги в развитии башкирского эстрадного искусства и высокое исполнительское мастерство Г.И. Хабибуллина удостоена почетных званий «Заслуженный артист Башкирской АССР» и «Народный артист Башкирской АССР».