Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 60.86 ↓

EUR 63.56 ↑

23 декабря Пятница

Уфа   °

Владимир Путин вспомнил об участии башкир в Отечественной войне 1812 года

ПОЛИТИКА

Владимир Путин вспомнил об участии башкир в Отечественной войне 1812 года Фото: сайт Президента России

Владимир Путин вспомнил об участии башкир в Отечественной войне 1812 года Фото: сайт Президента России

УФА, 23 дек 2016. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/.

«Нам хорошо известны настроения в Башкирии. В Отечественную войну 1812 года Башкирия посадила на коней, вооружила всё мужское население с 16 лет, и отправила на фронт. Так было и в Великую Отечественную войну. Это то, чем мы должны гордиться», — сказал в ходе большой пресс-конференции 23 декабря Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста из Уфы.

Продолжая отвечать на вопрос из Уфы, Владимир Путин также отметил, что есть много составляющих экономической независимости, которые считались незыблемыми, но оказалось, что это не так.

«Мы должны создавать свои рейтинговые агентства, свой консалтинг. Мы это делаем. Вопрос только в том, что эти структуры должны быть абсолютно прозрачными и пользоваться признанием делового сообщества, иначе их деятельность будет бессмысленна», — сказал Глава государства.

Теги: пресс-конференция Владимира Путина
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть