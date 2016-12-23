Владимир Путин вспомнил об участии башкир в Отечественной войне 1812 года Фото: сайт Президента России Владимир Путин вспомнил об участии башкир в Отечественной войне 1812 года Фото: сайт Президента России

УФА, 23 дек 2016. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/.

«Нам хорошо известны настроения в Башкирии. В Отечественную войну 1812 года Башкирия посадила на коней, вооружила всё мужское население с 16 лет, и отправила на фронт. Так было и в Великую Отечественную войну. Это то, чем мы должны гордиться», — сказал в ходе большой пресс-конференции 23 декабря Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста из Уфы.

Продолжая отвечать на вопрос из Уфы, Владимир Путин также отметил, что есть много составляющих экономической независимости, которые считались незыблемыми, но оказалось, что это не так.

«Мы должны создавать свои рейтинговые агентства, свой консалтинг. Мы это делаем. Вопрос только в том, что эти структуры должны быть абсолютно прозрачными и пользоваться признанием делового сообщества, иначе их деятельность будет бессмысленна», — сказал Глава государства.