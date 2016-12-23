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23 декабря Пятница

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В Башкирии открылась современная школа с бассейном

ОБЩЕСТВО

В Башкирии открылась современная школа с бассейном Фото: Олег Яровиков

В Башкирии открылась современная школа с бассейном Фото: Олег Яровиков

УФА, 23 дек 2016. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Новая школа на тысячу учебных мест с бассейном открылась в новом микрорайоне в Стерлитамаке. Она построена в рамках федеральной программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы. Строительство обошлось в более чем 760 млн рублей, из них почти 536 млн были выделены из бюджета РФ.

Новая школа будет работать в одну смену. Общая площадь здания составляет 15367,95 кв. метров. Еще одно достоинство учебного заведения — наличие собственного бассейна, а также ряда кружков. Учебные кабинеты оснащены современным дидактическим и методическим оборудованием.

Как сообщает пресс-служба Минобразования РБ, в рамках федеральной программы на 2017 год ведомством подана заявка на строительство трех общеобразовательных учреждений: школы на 320 учащихся в Благовещенске; в Деме и в микрорайоне «Колгуевский» в Уфе.

Теги: школа,строительство
 
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