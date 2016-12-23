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23 декабря Пятница

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Уфимская «Агидель» закончила год победой с сухим счетом

СПОРТ

Уфимская «Агидель» закончила год победой с сухим счетом Фото: Дмитрий Слезин

Уфимская «Агидель» закончила год победой с сухим счетом Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 23 дек 2016. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Уфимская «Агидель» в третьем домашнем матче обыграла нижегородский СКИФ — 4:0.

В отличие от двух предыдущих упорных поединков на этот раз «Агидель» победила уверенно. Отличились Инна Дюбанок, Екатерины Лебедева и Ананьина и Александра Капустина.

Уфимки поднялись на второе место, впереди — только подмосковное «Торнадо». Игры продолжатся в январе 2017 года.

Теги: хоккей,ЖХЛ
 
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