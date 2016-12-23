В Уфе пройдет чемпионат рабочих профессий «Ворлдскиллс Россия» Фото: Олег Яровиков В Уфе пройдет чемпионат рабочих профессий «Ворлдскиллс Россия» Фото: Олег Яровиков

УФА, 23 дек 2016. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе с 13 по 17 февраля пройдет II региональный чемпионат рабочих профессий «Ворлдскиллс Россия».

Соревнования начинающих профессионалов будут организованы по 23 компетенциям: программные решения для бизнеса, веб-дизайн, сетевое и системное администрирование, инженерный дизайн CAD, предпринимательство, флористика, графический дизайн, воспитатель детей дошкольного возраста, видеомонтаж, сварочные технологии, электромонтажные работы, камнетесное дело, кирпичная кладка, сухое строительство и штукатурные работы, кровельные работы, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, учитель начальных классов, каркасное домостроение, печатные технологии в прессе, парикмахерское искусство, технология моды, лабораторный химический анализ, столярное дело.

По словам директора Регионального координационного центра в РБ Ильшата Рахматуллина, основными площадками для проведения мероприятия станут Уфимский государственный нефтяной технический университет и ряд ссузов столицы.

В соревнованиях профессионалов примут участие более 100 лучших студентов (в возрасте от 16 до 22 лет) из более чем 60 профессиональных образовательных организаций, которые прошли серьезную подготовку и отбор. Им предстоят непростые испытания: конкурсные задания разработаны в соответствии с требованиями международного уровня.

Одновременно в Уфе пройдут соревнования в программе «JuniorSkills». Это соревнования профмастерства среди школьников в возрасте 10-17 лет по методике WorldSkills. Система чемпионатов была инициирована в 2014 году. В 2016 году проект поддержал 31 регион, соревнования по данному направлению в Башкортостане проводятся впервые. Участие в них примут 150 школьников из общеобразовательных школ РБ. Компетенции «JuniorSkills»: мобильная робототехника, сетевое и системное администрирование, предпринимательство, электромонтажные работы, прототипирование, инженерный дизайн CAD, лабораторный химический анализ.

«Чемпионаты WorldSkills проходят раз в два года в различных странах. Движение на сегодняшний день поддерживают в 75 странах. WorldSkills — это олимпиада для рабочих рук. Участники демонстрируют свои технические способности, индивидуальные и коллективные качества, решая задачи, максимально приближенные к реальным. Победители регионального этапа примут участие в соревнованиях на федеральном уровне», — пояснила региональный координатор JuniorSkills в Башкортостане Альбина Балчугова.

Чемпионат направлен на повышение престижа рабочих профессий и квалификации работников, на привлечение молодежи в производственные секторы экономики, а также на совершенствование квалификационных стандартов по рабочим профессиям. Стоит отметить, что большинство компетенций чемпионата совпадают с перечнем 50 наиболее востребованных на рынке труда новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования.