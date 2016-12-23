Нефтекамский «Торос» попробует обыграть «Химик»

УФА, 23 дек 2016. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В пятницу, 23 декабря, нефтекамский «Торос» примет на своей площадке очередного соперника по чемпионату Высшей хоккейной лиги. Им будет воскресенский «Химик».

«Торос» на десятом месте с 58 очками, воскресенцы — на 23-м с 34.

В предыдущей встрече нефтекамцы дома разгромили тверской ТХК — 9:3, «Химик» уже пять встреч не может набрать ни одного очка.

В игре первого круга в Воскресенске башкирская команда победила — 4:1.