В Башкирии стерлитамакские Бонни и Клайд совершили грабеж

УФА, 23 дек 2016. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Стерлитамаке полицейские задержали влюбленную пару, которая ограбила киоск. На месте преступления башкирские Бонни и Клайд оставили отпечатки пальцев, по которым их личности были установлены сотрудниками уголовного розыска.

Как установили полицейские, пара зашла вечером в павильон под видом обычных покупателей. Злоумышленники дождались, когда в торговой точке никого не будет, и, пригрозив женщине-продавцу физической расправой, похитили продукты. В ходе осмотра места преступления эксперту удалось снять отпечатки пальцев подозреваемых. Выяснилось, что следы совпадают с отпечатками, которые есть в базе данных и принадлежат 34-летнему неработающему уроженцу Гафурийского района и 33-летней женщине без определенного места жительства.

Через два дня сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых. Злоумышленники признались в содеянном. В отношении криминального дуэта возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».