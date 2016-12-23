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24 декабря Суббота

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Башкирия является фундаментом сильной России – мнение

ПОЛИТИКА

Башкирия является фундаментом сильной России – мнение Фото: сайт Президента России

Башкирия является фундаментом сильной России – мнение Фото: сайт Президента России

УФА, 23 дек 2016. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/.

«Именно в Башкортостане, расположившемся на стыке Европы и Азии, находится фундамент, который делает Россию сильной и могучей», — сказал председатель Собора русских Башкортостана Виктор Пчелинцев, комментируя ответ Владимира Путина на вопрос журналиста из Уфы в ходе большой пресс-конференции 23 декабря.

Виктор Пчелинцев отметил, что Президент России не зря заговорил об истории нашего народа. По словам председателя Собора русских Башкортостана, история объединяет всех нас, создает сильную республику и страну.

«Слова, прозвучавшие из уст Президента страны в адрес башкирского народа, дорогого стоят. Сегодня Башкирия, как много национальная республика, является фундаментом межнациональных отношений, образцом для всей России», — сказал Виктор Пчелинцев.

Теги: пресс-конференция Владимира Путина
 
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