Автопарк «Башавтотранса» пополнили 100 новых автобусов республиканского производства Фото: пресс-служба Правительства РБ Автопарк «Башавтотранса» пополнили 100 новых автобусов республиканского производства Фото: пресс-служба Правительства РБ

УФА, 23 дек 2016. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/.

Премьер-министр Правительства республики Рустэм Марданов вручил 23 декабря символический ключ от 100 новых автобусов на газомоторном топливе генеральному директору ГУП «Башавтотранс» Тимуру Аклаеву. Транспорт куплен в рамках подготовки к празднованию 100-летия республики.

Как сообщает пресс-служба Правительства РБ, Госкомитет по транспорту и дорожному хозяйству во исполнение поручения Главы республики Рустэма Хамитова по обновлению автопарка «Башавтотранса» приобрел экологически чистые автобусы, которые будут эксплуатироваться в Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Октябрьском и Мелеузе.

Новая техника, по словам Премьер-министра, улучшит экологическую ситуацию в городах и районах, прежде всего в столице Башкортостана.

«Вы знаете, что сейчас основным объектом загрязнения является автомобильный транспорт, переход на новые двигатели будет способствовать решению этой проблемы, – отметил Рустэм Марданов. – Приобретение важно также в рамках мер стабилизации экономики, потому что благодаря покупке этих автобусов оказывается поддержка одному из наших предприятий – Нефтекамскому автозаводу».

Необходимость решения проблемы городского транспорта подчеркивал Глава Башкирии Рустэм Хамитов, выступая на заседании Горсовета Уфы 25 октября 2016 года. Руководитель региона отметил тогда, что общественный транспорт столицы республики архаичен, а рынок не урегулирован.

«Здесь нам надо действовать решительнее. Неправильно, когда наши горожане перемещаются на устаревших автобусах с непонятно какими водителями. Видно, что мы отстали в этом вопросе. Городской транспорт не соответствует виду нашего города. Возникает диссонанс, когда мы смотрим на эти «автобусики», которые проезжают по нашим улицам, и на благоустройство нашего города, «красных линий». Это неправильно»,- сказал тогда Рустэм Хамитов.