В Башкирии молодежь провела пикет против «Боярышника» Фото: пресс-служба БРО ВОО «Молодая Гвардия»





В Башкирии молодежь провела пикет против «Боярышника» Фото: пресс-служба БРО ВОО «Молодая Гвардия»

УФА, 23 дек 2016. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/.

В течение недели молодогвардейцы по всей Башкирии проводили мониторинг точек продаж и торговых автоматов, реализующих метилсодержащую продукцию «Боярышник». Поводом для данной акции послужили обращения граждан, а также участившиеся случаи отравления такими настойками.

По итогам мониторинга точки реализации продукции были выявлены в Дёмском и Орджоникидзевском районах Уфы. В связи с этим, 23 декабря активисты «Молодой Гвардии» устроили пикет, призывая жителей республики защитить себя от смертельной настойки, сообщили в региональном отделении организации.

«В «Боярышнике», от которого в Иркутской области погибли люди, использовался метиловый спирт, который категорически запрещен для приема внутрь. Молодогвардейцы Башкортостана искали точки продаж данного «Боярышника» по всей республике. Можно сказать, что результаты мониторинга оказались не позитивными. Итоги говорят о том, что у нас еще остались пункты реализации опасного напитка, которые необходимо искоренить. Продукция находится в свободном доступе и для несовершеннолетних» — прокомментировал куратор регионального проекта «Контроль» Артур Зайнуллин.