В Уфе дети разных национальностей встали в хоровод дружбы Фото: Дом дружбы народов РБ





В Уфе дети разных национальностей встали в хоровод дружбы Фото: Дом дружбы народов РБ

УФА, 23 дек 2016. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/.

В Уфе накануне представители разных национальностей встали в общий хоровод дружбы. Участниками мероприятия стали учащиеся и педагоги уфимских национальных воскресных школ.

Как сообщили в Доме дружбы народов Башкирии, в рамках праздника была представлена насыщенная концертная программа, в ходе которой состоялась презентация учебных заведений. Воспитанниками башкирской и армянской воскресных школ были исполнены колоритные народные танцы. Прозвучали стихотворения и песни на татарском, украинском, чувашском и армянском языках. Порадовали зрителей своими выступлениями ансамбль флейтистов старинной музыки «Arcus» культурологического отдела Центра детского творчества «Салют» и инструментальный ансамбль «Эрвий» марийской воскресной школы.

Почетными грамотами, Дипломами и Благодарственными письмами Управления образования администрации Уфы и призами Дома дружбы народов республики были награждены победители городских конкурсов «Пою мою республику», «Илһам» («Вдохновение»), а также активные участники Республиканского форума, посвященного Дню родного языка, письменности и культуры. Завершилось мероприятие совместным хороводом дружбы.