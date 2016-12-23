Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 60.85 ↓

EUR 63.54 ↑

24 декабря Суббота

Уфа   °

В Москве скончался Герой Советского Союза Куддус Латыпов

КУЛЬТУРА

Фото:

Фото:

УФА, 23 дек 2016. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Москве на 94-м году жизни скончался славный сын башкирского народа — Герой Советского Союза, легендарный летчик-штурмовик, полковник авиации Куддус Канифович Латыпов.

Куддус Латыпов за годы Великой Отечественной войны совершил 134 боевых вылета, уничтожил 22 танка, пять самолетов на аэродромах, девять батарей артиллерии, 450 солдат и офицеров, два железнодорожных эшелона с техникой и оружием, около 50 автомашин.

«Мне посчастливилось с ним близко общаться последние шесть лет, — рассказал писатель Айгиз Баймухаметов. — Часто навещал его, когда бывал я в Москве. Он был настоящим батыром, патриотом своей страны! Трудно поверить, что его больше нет с нами».

Прощание состоится в понедельник, в 9.30 в госпитале ветеранов ВОВ по адресу Стартовая, 4. Похоронят героя на Аллее Славы Троекуровского кладбища.

Теги: утраты
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть