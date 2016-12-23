В Москве скончался Герой Советского Союза Куддус Латыпов

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УФА, 23 дек 2016. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Москве на 94-м году жизни скончался славный сын башкирского народа — Герой Советского Союза, легендарный летчик-штурмовик, полковник авиации Куддус Канифович Латыпов.

Куддус Латыпов за годы Великой Отечественной войны совершил 134 боевых вылета, уничтожил 22 танка, пять самолетов на аэродромах, девять батарей артиллерии, 450 солдат и офицеров, два железнодорожных эшелона с техникой и оружием, около 50 автомашин.

«Мне посчастливилось с ним близко общаться последние шесть лет, — рассказал писатель Айгиз Баймухаметов. — Часто навещал его, когда бывал я в Москве. Он был настоящим батыром, патриотом своей страны! Трудно поверить, что его больше нет с нами».

Прощание состоится в понедельник, в 9.30 в госпитале ветеранов ВОВ по адресу Стартовая, 4. Похоронят героя на Аллее Славы Троекуровского кладбища.