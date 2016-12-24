В Башкирии самое многочисленное отделение Юнармии находится в Кумертау Фото: Информационно-аналитический отдел администрации Кумертау











В Башкирии самое многочисленное отделение Юнармии находится в Кумертау Фото: Информационно-аналитический отдел администрации Кумертау

УФА, 24 дек 2016. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/.

В Кумертау проживает больше всего юнармейцев Башкирии. Накануне, 23 декабря, их ряды пополнили 30 новобранцев. По вящение прошло на праздновании 30-летнего юбилея военно-патриотического клуба «Гефест».

Почетными гостями торжества стали глава администрации Кумертау Борис Беляев, депутаты Госдумы Алексей Изотов и Рамзил Ишсарин, начальник отдела по военно-патриотической работе военного комиссариата РБ Андрей Пронин, председатель и депутаты местного Горсовета.

«Кадетство стало одной из визитных карточек города, важнейшим направлением городской образовательной системы, а начиналось все с первого и долгое время единственного военно-патриотического клуба «Гефест», который сегодня отмечает свое 30-летие», — отметил глава администрации.

В качестве подарка Борис Беляев преподнес руководителю ВПК «Гефест» Александру Лапшину сертификат на обновление материально-технической базы на 1 миллион рублей.

Алексей Изотов, в свою очередь, подчеркнул, что в Кумертау всегда было особое отношение к патриотическому воспитанию подрастающего поколения. «Отрадно, что в вашем городе существует Рота главы администрации, о таком я слышу впервые, и это является показателем авторитета главы администрации среди учащихся городских школ», — заметил Алексей Николаевич.

Депутаты Государственной Думы также вручили гефестовцам подарок – сертификат на покупку оборудования для клуба на 150 тысяч рублей.

В завершение праздничного вечера в торжественной обстановке вступили в ряды Юнармии более 30 юных кумертаусцев. Принял клятву и вручил значки юнармейцев Андрей Пронин. Местное отделение Юнармии будет функционировать на базе ВПК «Гефест», отметили в информационно-аналитическом отделе администрации Кумертау.