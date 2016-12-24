В Уфе депутаты Горсовета получили медали с изображением Сталина Фото: Пресс-служба Горсовета Уфы В Уфе депутаты Горсовета получили медали с изображением Сталина Фото: Пресс-служба Горсовета Уфы

УФА, 24 дек 2016. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/.

Депутаты уфимского Горсовета получили памятные медали с изображением Иосифа Сталина. Нагрудных знаков удостоены Анатолий Горячев и Андрей Носков.

Медали специально выпущены к очередной годовщине со дня рождения Иосифа Сталина. Вручил знаки депутатам их коллега руководитель фракции КПРФ в городском Совета и глава рескома КПРФ Юнир Кутлугужин. Награждение состоялось на последнем в уходящем году заседании Горсовета.

Вручая медали, Юнир Кутлугужин подчеркнул, что можно по-разному относиться к личности Иосифа Сталина и давать разные оценки его деятельности, но одно несомненно – он был одним из выдающихся государственных деятелей и одним из выдающихся руководителей нашей страны, во время руководства которого была одержана Победа в Великой Отечественной войне.