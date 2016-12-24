Уфимский «Салават Юлаев» снова проиграл «Медвешчаку» по буллитам Фото: Дмитрий Слезин
Уфимский «Салават Юлаев» снова проиграл «Медвешчаку» по буллитам
Уфимский «Салават Юлаев» снова проиграл «Медвешчаку» по буллитам Фото: Дмитрий Слезин
УФА, 24 дек 2016. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
Уфимский «Салават Юлаев» проиграл в Загребе матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Медвешчаку» — 2:3.
В основное время у уфимцев отличились Евгений Бодров и Денис Паршин, которые в течение 40 секунд во втором периоде восстановили равновесие — 2:2.
В серии буллитов Игорь Григоренко, Теему Хартикайнен и Максим Майоров свои попытки не реализовали, а хозяева один раз переиграли Никласа Сведберга. Как и в Уфе загребская команда выиграла в штрафных бросках.
Следующий матч уфимцы сыграют дома против тольяттинской «Лады» 27 декабря.