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24 декабря Суббота

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Уфимский «Салават Юлаев» снова проиграл «Медвешчаку» по буллитам

СПОРТ

Уфимский «Салават Юлаев» снова проиграл «Медвешчаку» по буллитам Фото: Дмитрий Слезин

Уфимский «Салават Юлаев» снова проиграл «Медвешчаку» по буллитам Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 24 дек 2016. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Уфимский «Салават Юлаев» проиграл в Загребе матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Медвешчаку» — 2:3.

В основное время у уфимцев отличились Евгений Бодров и Денис Паршин, которые в течение 40 секунд во втором периоде восстановили равновесие — 2:2.

В серии буллитов Игорь Григоренко, Теему Хартикайнен и Максим Майоров свои попытки не реализовали, а хозяева один раз переиграли Никласа Сведберга. Как и в Уфе загребская команда выиграла в штрафных бросках.

Следующий матч уфимцы сыграют дома против тольяттинской «Лады» 27 декабря.

Теги: хоккей,КХЛ
 
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