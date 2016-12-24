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24 декабря Суббота

Уфа   °

В Уфе на опасном перекрестке заработал светофор

ОБЩЕСТВО

В Уфе на опасном перекрестке заработал светофор

Фото: автор

В Уфе на опасном перекрестке заработал светофор

Фото: автор

УФА, 24 дек 2016. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе на опасном перекрестке заработал светофор. Напротив дома №33 по улице Бакалинской сегодня, 24 декабря, в обычном режиме заработал светофорный объект. Ранее действовал режим мигания желтого сигнала для привлечения внимания участников дорожного движения.

Агентство «Башинформ» информировало, что сначала на этом участке дороги появились новые дорожные знаки. Госавтоинспеция РБ предлагала администрации города установить здесь надземный переход, но окончательным решением стало поставить светофор.

Теги: дорожные знаки,светофор,ГИБДД
 
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