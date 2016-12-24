В Уфе при падении с высоты погиб офицер полиции — СМИ
УФА, 24 дек 2016. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Уфе подполковник полиции погиб, выпав с восьмого этажа больницы. Об этом сообщил Life.ru. По информации издания, инцидент произошел в ГКБ №21, куда 43-летний мужчина попал после ДТП. Вечером 22 декабря он выбросился из окна и скончался от полученных травм. В СКР сообщили о проведении доследственной проверки по факту обнаружения тела сотрудника полиции, находившегося на стационарном лечении.