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24 декабря Суббота

Уфа   °

В Уфе при падении с высоты погиб офицер полиции — СМИ

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 24 дек 2016. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе подполковник полиции погиб, выпав с восьмого этажа больницы. Об этом сообщил Life.ru. По информации издания, инцидент произошел в ГКБ №21, куда 43-летний мужчина попал после ДТП. Вечером 22 декабря он выбросился из окна и скончался от полученных травм. В СКР сообщили о проведении доследственной проверки по факту обнаружения тела сотрудника полиции, находившегося на стационарном лечении.

Теги: чп,доследственая проверка
 
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