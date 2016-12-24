В Башкирии торжественно провожают Год российского кино

УФА, 24 дек 2016. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В городах и районах Башкортостана торжественно провожают Год российского кино. В Туймазинском районе он оставил яркий след, запомнившись населению многочисленными культурно-массовыми мероприятиями в виде смотров, конкурсов, фестивалей, встреч в учреждениях культуры и учебных заведениях с интересными людьми. В летний период в городском центральном парке культуры и отдыха был организован еженедельный бесплатный показ советских, российских и башкирских фильмов. В Субханкуловском сельском доме культуры открылся музей кино, который посетили сотни туймазинцев, воспитанники образовательных учреждений, ветераны. 8 декабря с экспонатами музея ознакомились участники республиканского семинара-практикума для директоров и художественных руководителей муниципальных домов кльтуры, организованного Министерством культуры республики, Республиканским центром народного творчества и администрацией района.

Торжественное закрытие Года российского кино в Туймазинском районе прошло в Верхнебишиндинском многофункциональным сельском доме культуры итоговым районным конкурсом-фестивалем театральных миниатюр «Из экрана на сцену» по двум возрастным категориям: детские театральные объединения до 16 лет и взрослые от 16 лет и старше. В празднике искусства приняли участие 12 творческих коллективов. При определении победителей учитывались пропаганда киноискусства, художественная ценность драматургического материала, оригинальность содержания, сочетание идеи с декорацией, музыкой, костюмом, исполнительское мастерство.

Обладателем Гран-при районного конкурса-фестиваля стали самодеятельные артисты клуба села Урмекеево. Были названы также лауреаты всех трех степеней, победители по пяти номинациям, которым начальник отдела культуры администрации района Ильдар Салихов вручил дипломы и ценные подарки.

В этот день дипломами и памятными подарками были отмечены также победители районного детского конкурса рисунков «Фильм! Фильм! Фильм!», посвященного Году российского кино, сообщил председатель муниципального общественного Совета по культуры Мусавир Камалетдинов.