Видные мастера изобразительного искусства Башкортостана: Рауль Гумеров (К 105-летию со дня рождения художника)

УФА, 24 дек 2016. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

Сегодня день памяти Рауля Гатаулловича Гумерова ‑ известного художника-графика, участника Великой Отечественной войны, одного из первых мастеров в области книжной графики, который много сделал для ее становления и развития.

Рауль Гумеров родился 24 декабря 1911 года в Уфе. В 30-е годы окончил три курса художественного отделения Башкирского государственного техникума искусств (ныне ‑ Уфимское училище искусств. Учился у выдающихся педагогов Касима Девлеткильдеева и Александра Тюлькина.

С 1936 по 1941 год Рауль Гатауллович работал художественным редактором Башкирского книжного издательства. В 1937 году вступил в Союз художников. Проявил себя тонким рисовальщиком. Выполнял работы в традиционной реалистической манере, творчески использовал самые разнообразные виды графической техники. С 1936 года постоянно участвовал в республиканских, декадных, зональных и региональных выставках.

С 1941 года воевал на фронтах Великой Отечественной войны, прошел войну от первого до последнего дня. Сражался рядовым пехотинцем, затем связистом артиллерийского полка, однажды попал в окружение, пробился к своим. Рауль Гумеров участвовал в боях за Москву в составе танковой бригады. Командиром взвода минометного полка он воевал под Смоленском, в составе 3-го Белорусского и Северо-Западного фронтов освобождал Белоруссию и Калининград от фашистских захватчиков, затем принимал участие в войне с империалистической Японией. Награждался орденами Красной Звезды (1944), Отечественной войны 2-й степени (1985), медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Японией» и другими.

Даже в тяжелейших условиях Рауль Гумеров находил возможность делать эскизы и наброски. Позже художник написал несколько картин о боях на северо-западе ‑ «Освобожденный Смоленск. 1944 год», «Переправа через Березину. 1944 год», «Подвиг Матросова» и другие. Эти работы выполнены очень реалистично и отражают суровые фронтовые будни, достоверно передают напряженность событий.

После демобилизации Рауль Гумеров вернулся к своей любимой работе. Продолжил деятельность в качестве художественного редактора Башгиза. Трудился здесь до ухода на пенсию в 1971 году.

С фантазией, выдумкой и любовью Рауль Гатауллович иллюстрировал детские книги, многие башкирские народные сказки. В 70-х годах работал в основном в станковой живописи, любил рисовать пейзажи. В 2001 году в Уфе с большим успехом прошла его персональная выставка.

Художник оформлял произведения башкирских писателей Гайнана Амири, Анвера Бикчентаева, Михаила Воловика, Хакима Гиляжева, Кадыра Даяна, Назара Наджми и многих других. Яркой страницей творчества Рауля Гумерова стали иллюстрации к «Лесным сказкам» Виталия Бианки, сказке Александра Пушкина «Золотой петушок», книге Михаила Пришвина «Кладовая солнца», «Башкирским басням». Широко известны его линогравюры «Дом-музей В.И. Ленина», «Памятник Салавату Юлаеву», «Уфимка», «Батыр», «Нарыш-тау» и другие.

В разные годы Рауль Гумеров создал живописные полотна серии «Нефть Башкирии», «По Уралу», «Уфа» и другие, показывающие самоотверженный труд людей, живописные красоты родного края. Он активно сотрудничал с сатирическим журналом «Хэнэк» и другими республиканскими изданиями.

За большой вклад в развитие изобразительного искусства Рауль Гумеров награждался Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Башкирской АССР. В 1962 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный художник Башкирской АССР». Являлся лауреатом журнала «Пионер».

Рауль Гатауллович прожил долго, и скончался 15 августа 2003 года на 92 году жизни, Похоронен он в Уфе.

Многочисленные работы Рауля Гатауллина находятся в Башкирском государственном художественном музее им. М.В. Нестерова, в частных собраниях в России и за рубежом.

О жизни и творчестве художника можно прочитать во 2-м томе Башкирской энциклопедии, в справочнике «Художники Советской Башкирии», Википедии, на сайте Союза художников Республики Башкортостан.