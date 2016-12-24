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24 декабря Суббота

Уфа   °

Спикер Курултая Башкирии прокомментировал большой брифинг Путина

ПОЛИТИКА

УФА, 24 дек 2016. /ИА «Башинформ»/.

Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев прокомментировал большую пресс-конференцию Президента России Владимира Путина.

– Самым ярким фрагментом пресс-конференции для меня стали слова Президента о высоком уровне патриотизма жителей Башкортостана. Впервые из уст руководителя государства прозвучала столь высокая оценка заслуг башкирских воинов в деле защиты Отечества. В целом пресс-конференция традиционно стала подведением социально-экономических итогов года. Президент еще раз обозначил приоритеты внутренней и внешней политики, обозначил точки роста развития экономики.

В ходе большой пресс-конференции 23 декабря Президент России ответил на вопрос журналиста из Уфы. В частности, Глава государства затронул тему патриотических настроений в обществе.

– Нам хорошо известны настроения в Башкирии. В Отечественную войну 1812 года Башкирия посадила на коней, вооружила всё мужское население с 16 лет, и отправила на фронт. Так было и в Великую Отечественную войну. Это то, чем мы должны гордиться, – сказал Владимир Путин.

Теги: президент россии,госсобрание рб
 
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