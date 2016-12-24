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24 декабря Суббота

Уфа   °

В Уфе полицейские и автоинспекторы помогли пожарным тушить склад текстиля

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

УФА, 24 дек 2016. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе утром в субботу, 24 декабря, около 5.00 в полицию сообщили о пожаре в Октябрьском районе города. Загорелся склад на улице Трамвайной – это одноэтажная кирпичная постройка длиной около 250 м, в которой хранились текстильные изделия. Полицейские, в том числе подразделения автоинспекции, прибыли к месту происшествия, чтобы в случае необходимости обеспечить беспрепятственный проезд пожарной спецтехнику и установить причины возгорания, сообщили в МВД по РБ.

Теги: пожары
 
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