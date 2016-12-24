24 декабря - День Конституции Республики Башкортостан

УФА, 24 дек 2016. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/.

24 декабря отмечается День Конституции Республики Башкортостан. Именно в этот день в 1993 году был принят Основной Закон Башкортостана. При этом он впервые был разработан внутри самой республики. Предыдущие Конституции дословно воспроизводили сокращенные варианты союзной и российской Конституций.

Конституция Республики Башкортостан закрепила основы демократического правового государства и социально ориентированной экономики на территории региона. Радикальным нововведением стало учреждение в республике демократических институтов власти и гражданского общества: парламента — Государственного Собрания — Курултая республики, института президентства. С принятием Конституции в жизнь общества впервые вошли такие понятия, как многопартийность, свободные выборы, Конституционный суд, Уполномоченный по правам человека, Контрольно-счетная палата. В республике создан и плодотворно функционирует институт мировых судей.

За 23 года текст Конституции Башкортостана претерпел определенные изменения. Важные изменения и дополнения были внесены в июне 2006 года. Они были связаны с реализацией инициатив по укреплению властной вертикали в стране, изменением порядка наделения полномочиями высших должностных лиц субъектов России, проведением муниципальной реформы. Но фундаментальные положения Конституции 1993 года сохранены и получили современное звучание. Новая редакция Конституции закрепила преемственность ключевых идей, сохранение базовых принципов построения республиканской правовой системы, обеспечение государственной целостности и единства государственной власти в России, юридически обоснованное соотношение предметов ведения и полномочий Российской Федерации и Республики Башкортостан, соблюдение норм международного права.