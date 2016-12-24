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24 декабря Суббота

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В Башкирии полицейские продолжают «зачистку» торговых точек от «фанфуриков»

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии полицейские продолжают «зачистку» торговых точек от «фанфуриков» Фото: МВД по РБ

В Башкирии полицейские продолжают «зачистку» торговых точек от «фанфуриков» Фото: МВД по РБ

УФА, 24 дек 2016. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкортостане за 20 — 23 декабря участковые полиции изъяли в ходе рейдов 210 литров спиртосодержащей продукции, сообщили в МВД по РБ. Так, в одном из магазинчиков Октябрьского было изъято 26 флаконов, а в Бирске и одноименном районе – 300. Торговая точка села Мишкино рассталась с 200 бутылочками спиртового раствора. Профилактические меры усилены после трагедии в Иркутске, где настойкой «Боярышник» смертельно отравились 60 человек.

Теги: мвд,профилактика,рейды
 
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