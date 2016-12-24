В Башкирии в Урмане опять взрывы, есть пострадавшие

УФА, 24 дек 2016. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В селе Урман Иглинского района вновь прозвучал взрыв. Как сообщили в ГУ МЧС по РБ, 24 декабря на территорию бывшей воинской части проникли неизвестные лица. Взрыв зафиксирован около 12 часов. По данным ведомства, в инциденте пострадали люди, но их количество и тяжесть травм не уточняется. В СМИ появились сообщения о двух погибших, официального подтверждения этому нет.

26 мая 2011 года в военчасти, расположенной в поселке Урман, что в 70 километрах от Уфы, произошел пожар, полыхавший два дня и уничтоживший артиллерийский арсенал. Сгорела часть поселка и ближайший лес, известно о трех погибших. Армейское формирование, где работало большинство жителей поселка, впоследствии ликвидировали. 3 июня того же года произошел аналогичный взрыв и пожар в Удмуртии. Оба арсенала принадлежали главному ракетно-артиллерийскому управлению Минобороны. В урманском происшествии обвинили рядового Сергея Деняева, служившего в части поваром, и его командира. Их признали виновными, но строго наказывать за общеармейский непорядок не стали: военнослужащих приговорили к штрафам.