В Буздякском районе открылся современный плавательный бассейн Фото: пресс-служба Главы РБ









В Буздякском районе открылся современный плавательный бассейн Фото: пресс-служба Главы РБ

УФА, 24 дек 2016. /ИА «Башинформ», Александр Смирнов/.

24 декабря в селе Буздяк состоялось открытие второй очереди физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп» с плавательным бассейном «Табанлыкуль». Глава Башкортостана Рустэм Хамитов в ходе рабочей поездки в Буздякский район побывал в новом спортивном сооружении.

Построенное за год двухэтажное здание общей площадью более 3 тысяч кв. м предназначено для обучения плаванию, а также проведения оздоровительных занятий и спортивных мероприятий. Его стоимость составила 115 млн рублей.

В цокольной части расположены зал подготовки пловцов с душевыми и раздевалками, технические помещения. На первом этаже располагаются сам бассейн, лаборатория, раздевалки, кладовая спортинвентаря, комната медсестры. На втором этаже – учебный класс, фитнес-зал, медицинские и массажные кабинеты, а также зрительские трибуны, рассчитанные на 80 человек.

Глава республики осмотрел бассейн и спортивные залы, где старшеклассники сдавали нормы ГТО, пообщался с детьми, родителями, тренерско-преподавательским составом. Жители района выразили благодарность Рустэму Хамитову за появление в райцентре такого современного спортивного объекта.

Директор спорткомплекса Вадим Амиров сообщил, что сам ФОК функционирует с 2003 года. Здесь работают секции по волейболу, баскетболу, дзюдо, самбо, национальной борьбе куреш, мини-футболу, бадминтону, гиревому спорту, хоккею с шайбой, легкой и тяжелой атлетике и другим видам спорта. В них регулярно занимаются более 900 учащихся. В комплексе также проходят районные и зональные республиканские соревнования.

Рустэм Хамитов подчеркнул, что необходимо продолжать работу по снижению стоимости квадратного метра спортивных сооружений.