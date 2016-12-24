Башкирия осталась без медалей чемпионатов России, Европы и мира по мотогонкам на льду

УФА, 24 дек 2016. /ИА «Башинформ», Николай Ермоленко/.

Башкирия не получит в сезоне 2016-2017 годов ни одной медали личных чемпионатов России, Европы и мира по мотогонкам на льду. Это стало понятно после первого этапа финала личного чемпионата страны по ледовому спидвею, состоявшегося сегодня в Тольятти.

Уфимец Иван Чичков, объявленный победителем своего первого заезда, финишировал не в финишном створе, а в больнице, куда был увезен со стадиона на машине скорой помощи. Лидировавшего весь заезд 19-летнего уфимского гонщика на выходе из последнего поворота грубо атаковал опытнейший мастер Сергей Макаров из Московской области, и "перепилил" шипами своего мотоцикла кисть руки. В результате оба гонщика упали, но виновник не получил даже ушибов, а исключен из заезда был за состоявшееся на полкруга раньше пересечение линии трека.

Старт заезда номер два давался дважды, поскольку в первый раз улетел в тюки отставший фаворит Даниил Иванов. Иван Чичков в этот момент находился на лидирующей позиции, и ему остановка заезда была невыгодна. Но и со второй попытки Чичков оказался впереди и весь заезд успешно отбивал атаки преследователей. Однако опасные действия соперника привели поистине к трагическому финалу. После аварии гонка была задержана более, чем на полчаса, пока не вернулся автомобиль скорой помощи, а для Ивана Чичкова сезон досрочно завершился.

Сложная операция прошла успешно, но восстановление специалисты-медики прогнозируют не ранее, чем через три месяца, то есть, уже после завершения ледового сезона.

Как уже сообщалось, из-за проблем с финансированием уфимского ЦТВС имени Г.Кадырова, был вынужден отказаться от участия в чемпионате России действующий чемпион страны и Европы Николай Красников. Таким образом, он не сможет защитить свои титулы, и, как и с личного чемпионата мира, ушел непобежденным. Правда, в отличие от того случая, не по своей воле. Не будет у нас и медали командного чемпионата мира, поскольку ни один гонщик, представляющий в российском финале Башкирию, не имеет шансов оказаться в первой тройке.

После первого дня представители стерлитамакского "Каустика" Андрей Шишегов и Алексей Иванов занимают девятое и 14-е места (семь и три очка соответственно), а представляющий СТК Нефтекамска Дмитрий Буланкин идет на 16-м месте (одно очко, при сходе и падении). Кстати, Иван Чичков с тремя очками - на 13-м месте.

Лидерство после первого этапа захватили сразу три гонщика, набравшие по 14 очков: воспитанник уфимского ЦТВС-ГК Дмитрий Колтаков, ныне выступающий за СКА (Ярославль), воспитанник стерлитамакского "Каустика" Игорь Кононов, уже несколько лет представляющий тольяттинскую "Мега-Ладу", и вернувшийся на родину в Каменск-Уральский действующий чемпион мира Дмитрий Хомицевич. В таком порядке они и финишировали в дополнительном заезде, определившем каждому место на пьедестале.

На четвертом месте юниор из Каменска-Уральского Динар Валеев — 12 очков, на пятом — Эдуард Крысов (Ярославль) — девять, места с шестого по восьмое занимают набравшие по восемь очков Даниил Иванов, Игорь Сайдуллин и Никита Толокнов (все — Тольятти).

В связи с наложением дат финала номер два личного чемпионата России и первого отбора личного чемпионата мира, отбор на личный и командный чемпионаты мира, а также чемпионат Европы произойдет по результатам первого, тольяттинского финала.