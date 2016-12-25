Самые яркие «Искорки Башкортостана» получили новогодние подарки от депутатов Фото: пресс-служба Госсобрания РБ











Самые яркие «Искорки Башкортостана» получили новогодние подарки от депутатов Фото: пресс-служба Госсобрания РБ

УФА, 25 дек 2016. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/.

В Башкирском театре оперы и балета состоялось вручение премии «Искорки Башкортостана – 2016». Церемония награждения юных талантов ежегодно проводится газетой «Комсомольская правда» совместно с Государственным Собранием республики.

Депутаты регионального парламента вручили подарки детям, которые проявили героизм, показали выдающиеся результаты в науке, культуре и спорте, достигли высоких показателей в учебе. Ранее на страницах издания выходили материалы, повествующие о достижениях и геройских поступках юных жителей Башкирии. Именно такие материалы газеты вызывают наибольшее количество читательских откликов, а дети становятся народными героями.

Как сообщает пресс-служба Госсобрания, 29 детей и их родители из разных уголков Башкортостана стали гостями праздника. Для них было организовано чаепитие совместно с депутатами. Перед гостями с концертными номерами выступили известный певец, депутат парламента республики Айдар Галимов и кураист Роберт Юлдашев.